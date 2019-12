Altro record di precocità per Jannik Sinner (di Marco Mazzoni)

Record per Sinner

C’è grandissima attesa per ritrovare in campo nel 2020 Jannik Sinner. La sua scalata verso il tennis di vertice è stata repentina, tanto da aver infranto vari record di precocità, come quello di più giovane top100 nell’attuale ranking ATP.

È interessante questo dato statistico: la lista dei giocatori capaci di chiudere l’anno nei top 80 del ranking a 18 anni. Jannik ha terminato la sua prima stagione da Pro al n.78, entrando in un club assai ristretto e di grande qualità.

1989 – Michael Chang (n.5 a 17 anni)

1990 – Fabrice Santoro (n.62 a 18 anni)

1992 – Andrei Medvedev (n.24 a 18 anni) / Thomas Enqvist (n.63 a 18 anni)

1996 – Dominic Hrbaty (n.78 a 18 anni)

1998 – Marat Safin (n.49 a 18 anni)

1999 – Lleyton Hewitt (n.25 a 18 anni) / Roger Federer (n.64 a 18 anni)

2003 – Rafael Nadal (n.49 a 17 anni)

2005 – Andy Murray (n.64 a 18 anni)

2005 – Novak Djokovic (n.78 a 18 anni)

2017 – Denis Shapovalov (n.51 a 18 anni)

2019 – Jannik Sinner (n.78 a 18 anni)

Marco Mazzoni

@marcomazz