Quanti ritiri? In dettaglio i ritiri di dicembre

Siamo in off season ed abbiamo pensato di realizzare questa rubrica che di tanto in tanto apparirà su queste pagine.

Sono 53 i ritiri nel circuito ITF e Australian Open Play off nel mese di dicembre.

Questi soni in dettaglio i ritiri

I giocatori ritirati nel mese di dicembre

09.12.19 Mikhaylova Victoria (-») 0-4 Antalya (XII) III

09.12.19 Mott Blake (-») 7 (3)-6, 4-6, 7 (2)-6, 3-3 Australian Open AUS WC

08.12.19 Truden Alessia (-») 1-6, 0-1 Monastir V

08.12.19 Martins Destinee (-») 1-4 Antalya (XII) III

07.12.19 Fiquet Tiphanie (-») 0-4 Norman I

07.12.19 Monnet Carole (-») 1-5 Monastir IV

07.12.19 Galarneau Alexis (-») 4-6, 1-2 Tallahassee (XII)

07.12.19 Petrenko Viktoriya (-») w/o Antalya (XII) II

07.12.19 Dema Viktoriia (-») 5-7, 0-4 Monastir IV

06.12.19 Davis Emma (-») 3-4 Norman I

06.12.19 Volfson David (-») 3-6, 0-2 Cancun XXX

06.12.19 Alvarez Varona Nicolas (-») 6-3, 6 (3)-7, 0-3 Monastir (XI) IV

06.12.19 Hemery Calvin (-») 1-3 Monastir (XI) IV

06.12.19 Banthia Siddhant (-») w/o Cancun XXX

06.12.19 Miyazaki Yuriko (-») w/o Monastir IV

06.12.19 Partaud Marine (-») 3-6, 1-4 Monastir IV

05.12.19 Peniston Ryan (-») 5-7, 1-4 Tallahassee (XII)

05.12.19 Pribylova Anna (-») w/o Antalya (XII) II

05.12.19 Jianu Filip Cristian (-») 7 (10-6, 4-6, 0-2 Santa Marta

05.12.19 Kim Dabin (-») w/o Australian Open Asia-Pacific WC

05.12.19 Donarski Sid (-») w/o Cancun XXX

05.12.19 Arkadianou Anna (-») w/o Heraklion (XI) IV

05.12.19 Raducanu Emma (-») 2-6, 1-2 Solapur

05.12.19 Ye Qiu Yu (-») 2-3 Australian Open Asia-Pacific WC

05.12.19 Cvetkovic Tina (-») w/o Heraklion (XI) IV

05.12.19 Chen Pei Hsuan (-») 6-3, 2-2 Australian Open Asia-Pacific WC

05.12.19 Gemovic Elena (-») w/o Heraklion (XI) IV

05.12.19 Okuno Ayaka (-») w/o Nonthaburi (XI) I

05.12.19 Gavrila Oana (-») w/o Heraklion (XI) IV

04.12.19 Gao Qun (-») 0-3 Nonthaburi (X) I

04.12.19 Chen Ti (-») 3-6, 6-3, 0-3 Nonthaburi (X) I

04.12.19 Isaeva Anhzelika (-») 1-6, 1-2 Norman I

04.12.19 Garcia Alejandro (-») 1-3 Monastir (XI) IV

04.12.19 Quintero Michael (-») 6-3, 5-7, 1-0 Santa Marta

04.12.19 Zakarlyuk Marianna (-») 6-3, 4-6, 2-4 Antalya (XII) II

04.12.19 Vangelova Ani (-») 2-2 Heraklion (XI) IV

04.12.19 Galarneau Alexis (-») w/o Tallahassee (XII)

03.12.19 Misolic Filip (-») 2-4 Cairo (XII)

03.12.19 Tkacheva Mariia (-») 0-6 Monastir IV

03.12.19 Noikor Noppadol (-») 6 (7)-7, 1-2 Nonthaburi (X) I

03.12.19 Khotkov Oleg (-») 2-6 Cancun XXX

03.12.19 Hsieh Yu-Chieh (-») 2-6, 6-4, 1-4 Australian Open Asia-Pacific WC Q

03.12.19 Abo Habaga Dona (-») 6 (5)-7 Cairo (XI) I

03.12.19 Kovac Jelena (-») 2-6, 0-3 Cairo (XI) I

03.12.19 Onya Allyson Nancy (-») 0-6, 0-1 Monastir IV

03.12.19 Black Hurricane Tyra (-») 7-5, 5-7 Nonthaburi (XI) I

03.12.19 Khotkov Oleg (-») w/o Cancun XXX

02.12.19 Meyer Emily (-») 2-6, 0-1 Heraklion (XI) IV

02.12.19 Mpukusa Kimberly (-») w/o Cancun XXV

02.12.19 Oczachowska Julia (-») 2-5 Jablonec nad Nisou (XII)

01.12.19 Hisamatsu Shiho (-») 1-6, 0-2 Nonthaburi (XI) I

01.12.19 Stoilkovic Andrijana (-») 0-2 Cairo (XI) I

01.12.19 Rajmohan Niditra (-») 3-6, 0-3 Solapur