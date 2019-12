Roger Federer Foundation: Ben 1 milioni di bimbi nutriti tramite la fondazione del campione svizzero

Roger Federer negli ultimi 15 anni, tramite la sua fondazione, ha aperto scuole in tutto il mondo.

Durante una delle sue visite a queste scuole Federer ha dichiarato: “Sono così felice nel vedere scuole di questa qualità qui in Africa, è incredibile.

L’intera comunità si è impegnata nell’aiutare i bambini e questo è molto importante per il loro apprendimento”

Nel 2015 la Roger Federer Foundation ha dichiarato di sperare di insegnare e nutrire ben un milione di bambini entro il 2018.

La Fondazione è riuscita nel suo intento ed ha realizzato l’obiettivo dichiarato. Su questo Janine Handel, CEO della Roger Federer Foundation, ha dichiarato: “C’è voluto un grande lavoro e tanta determinazione per raggiungere questo grande risultato”.