Thanasi Kokkinakis non giocherà gli Australian Open Play Off

Nulla sembra cambiare nella vita di Thanasi Kokkinakis. Il tennista australiano avrà bisogno di una wild card da Tennis Australia se vorrà entrare direttamente nel tabellone principale degli Australian Open senza passare per le qualificazioni.

Il 23enne, che ha avuto un altro anno difficile per colpa di continui infortuni, ha deciso di non partecipare all’evento degli Australian Open Play Off che inizieranno la prossima settimana al Melbourne Park.

Kokkinakis che si trova attualmente al 200 ° posto della classifica ATP, lo scorso anno già non ha ricevuto alcuna wild card, giocando e superando le qualificazioni, cosa che potrebbe accadere di nuovo nel 2020.