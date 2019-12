Parla Vincenzo Santopadre coach di Matteo Berrettini: “Non so se la stagione che verrà sarà più difficile, ma sarà sicuramente diversa per via delle aspettative che Matteo è riuscito a creare”

Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, ha parlato di alcune cose ai micofoni della FIT.

“L’anno appena trascorso è stato incredibile ed esaltante. Matteo ha continuato a superarsi ogni giorno di più, riuscendo con una maturazione esponenziale a completarsi e a diventare pian piano l’allenatore di se stesso.

Penso sia migliorato in ogni aspetto, non è un caso che abbia raccolto risultati su tutte le superfici.”

“Matteo è maturato tanto quest’anno, dal canto nostro dobbiamo continuare a dargli fiducia perché è un ragazzo che ci mette sempre tanta passione e volontà. Non so se la stagione che verrà sarà più difficile, ma sarà sicuramente diversa per via delle aspettative che Matteo è riuscito a creare.

Il prossimo impegno sarà l’Atp Cup il 3 gennaio a Perth, poi cominceremo a pensare agli Australian Open”.