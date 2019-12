Finali Serie A1: Genova e Prato aprono le danze

Grande entusiasmo al Palatagliate di Lucca per la prima giornata delle Finali di Serie A1. Subito in campo nel femminile Tennis Club Prato e Tennis Club Genova 1893, che spinte dal calore sprigionato dalle rispettive tifoserie hanno regalato spettacolo inaugurando l’ultimo evento stagionale targato MEF Tennis Events.

I match – Ad aprire il programma di venerdì 6 dicembre sono state Lucrezia Stefanini ed Alberta Brianti, protagoniste di una autentica battaglia durata due ore e ventuno minuti e terminata con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 in favore della giocatrice toscana classe 1998. Archiviato il primo parziale senza troppi patemi d’animo, Stefanini ha subito la rimonta di una Brianti mai doma, più che mai agguerrita nel voler condurre il match al terzo e decisivo set. Nel finale è emersa la maggior freschezza della tennista di Carmignano, felicissima di aver consegnato il primo punto alle proprie compagne. “Oggi contava il risultato – ha dichiarato l’attuale numero 410 del ranking WTA – ed è per questo che ho cercato di restare aggressiva dal primo all’ultimo punto. Questa vittoria era tutta da conquistare e con un pubblico così è stato tutto più semplice”. A pareggiare i conti per Genova ci ha pensato Liudmila Samsonova, che a suon di ace ha superato la slovacca Kristina Kucova con lo score di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco, dimostrando tutta la bontà del lavoro compiuto nel 2019.

Il programma di sabato 7 dicembre – Le sfide partiranno alle ore 11.00 di sabato 7 dicembre, con il terzo ed ultimo singolare femminile tra Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, cui seguirà il primo match di singolare maschile che vede impegnati Sporting Club Selva Alta Vigevano e Circolo Tennis Vela Messina. Stesso orario di inizio anche per domenica 8. Tutto integralmente in diretta su SuperTennis TV (canale 224 di Sky e 64 del Digitale Terrestre).

Come accedere alle finali – Weekend di tennis e non solo a Lucca: è possibile prenotare l’hotel ufficiale dei giocatori ed altre strutture convenzionate scrivendo a ticketeftennisevents.com. Biglietto giornaliero: venerdì € 5,00; sabato € 10,00; domenica € 10,00. Abbonamento week-end: € 20,00. Bambini fino a 14 anni compresi con tessera FIT gratuiti; Bambini da 0 a 5 anni compresi gratuiti; Bambini da 6 a 14 anni compresi ridotto 50%. Per assicurarsi un posto in tribuna è possibile acquistare biglietti o abbonamenti in prevendita cliccando sul sito www.diyticket.it e pagando tramite carta o nei punti SisalPay. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a ticket@meftennisevents.com. I titoli di accesso potranno essere acquistati anche presso il welcome desk all’ingresso del palazzetto durante lo svolgimento dell’evento, aperto dalle ore 15:00 del 5 dicembre. Tutte le info sul sito www.meftennisevents.it.