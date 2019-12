Australian Open Play-Off Asia/Oceania: Jason Jung e Tatsuma Ito approdano in semifinale

All’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai (Cina), prosegue la lotta a distanza tra Jason Jung e Tatsuma Ito, prime due teste di serie degli Australian Open Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania: il primo è approdato in semifinale grazie al convincente 6-1 6-4 rifilato al giapponese Yuki Mochizuki, mentre il secondo ha avuto bisogno di tre parziali per fermare il sudcoreano Ji Sung Nam. Gli altri due semifinalisti della manifestazione sono Duckhee Lee e Yunseong Chung, prossimo avversari dell’Italia nelle qualificazioni per le Davis Cup Finals 2020.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

Jason Jung (1,TPE) b. Yuki Mochizuki (JPN) 6-1 6-4

Duckhee Lee (5,KOR) b. Ze Zhang (CHN) 7-5 6-3

Yunseong Chung (KOR) b. Sasi Kumar Mukund (7,IND) 6-4 6-3

Tatsuma Ito (2,JPN) b. Ji Sung Nam (6,KOR) 3-6 6-1 6-1

PROGRAMMA SEMIFINALI

Jason Jung (1,TPE) – Duckhee Lee (5,KOR)

Yunseong Chung (KOR) – Tatsuma Ito (2,JPN)