Australian Open Play-Off Asia/Oceania: due sudcoreane avanzano in semifinale

Si è allineato alle semifinali il tabellone femminile degli Australian Open Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania: sui campi in cemento outdoor dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai (Cina), hanno strappato il pass per il penultimo atto della manifestazione che assegna una wild card per il main draw degli Australian Open 2020 le prime due favorite del seeding, la sudcoreana Na-Lae Han e la giapponese Ayano Shimizu, assieme a due outsider, la portacolori di Taipei Kai Chen Chang e un’altra sudcoreana, Sohyun Park.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Na-Lae Han (1,KOR) b. Eri Hozumi (7,JPN) 6-1 6-1

Kai Chen Chang (TPE) b. Sujeong Jang (4,KOR) 6-1 7-5

Sohyun Park (KOR) b. Qianhui Tang (CHN) 4-6 6-3 6-1

Ayano Shimizu (2,JPN) b. Junri Namigata (5,JPN) 6-4 6-1

PROGRAMMA SEMIFINALI

Na-Lae Han (1,KOR) – Kai Chen Chang (TPE)

Sohyun Park (KOR) – Ayano Shimizu (2,JPN)