ITF Cairo: Steur ferma Marion Viertler

Si ferma dopo 12 vittorie consecutive l’incredibile corsa di Marion Viertler nel 15.000 dollari ITF del Cairo. Venerdì la 18enne italiana si è dovuta arrendere nei quarti di finale alla superfavorita tedesca Julyette Steur (WTA 383) in tre set tirati per 5-7, 7-6(4), 2-6.

Si chiude così l’avventura egiziana per Marion, che domenica si era aggiudicata proprio al Cairo il suo primo torneo ITF. Oggi la Viertler ha giocato alla pari contro un’ottima giocatrice come la Steur, alla quale ha ceduto appena nel terzo set. La partita era equilibrata fin dall’inizio. Fino al 6-5 a favore della tedesca entrambe le tenniste si sono strappate rispettivamente tre volte il turno di battuta. Nel 12° gioco la Steur ha piazzato il quarto break, aggiudicandosi così il primo parziale per 7-5.

Partita equilibrata pure nella seconda frazione di gioco, con Viertler e Steur che hanno concesso pochissimo. Sul 5-6 l’altoatesina ha dovuto annullare una palla match. Poi nel tiebreak la Viertler, dopo essere stata sotto per 4-2, ha conquistato cinque punti di fila, imponendosi per 7-4. Si va così al terzo, decisivo set, dove la tedesca è scappata subito sul 5-2. Nell’ottavo game la Viertler non è riuscita a sfruttare tre palle break, mentre la 24enne Steur ha trasformato, dopo quasi tre ore di battaglia, il suo secondo match point per i 6-2 finale.