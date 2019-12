L’ATP elegge i migliori match del 2019 negli Slam: vince la finale di Wimbledon

Dicembre è tempo di bilanci per la stagione appena andata in archivio. Il sito dell’ATP ha pubblicato la sua classifica dei migliori match del 2019 disputati negli Slam. Scontato il vincitore: la bellissima finale di Wimbledon tra Djokovic e Federer si è aggiudicata il premio di “best match of the year”.

Ecco la classifica:

1. Djokovic b. Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) – Finale Wimbledon (14/7/2019)

2. Wawrinka b. Tsitsipas 7-6(6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 – 4t Roland Garros (2/6/2019)

3. Nadal b. Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 – Finale US Open (8/9/2019)

4. Bautista Agut b. Murray 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(4), 6-2 – 1t Australian Open (14/1/2019)

5. Federer b. Nadal 7-6(3), 1-6, 6-3, 6-4 – Semifinale Wimbledon (12/7/2019)

6. Raonic b. Wawrinka 7-6(4), 6-7(6), 7-6(11), 7-6(5) – 2t Australian Open (17/01/2019)