Carla Suarez Navarro annuncia il ritiro nel 2020: “Altre priorità”

Carla Suárez Navarro, ex top 10, ha annunciato oggi che farà la sua ultima stagione nel circuito WTA nel 2020. Lo spagnola, 31 anni, ha subito alcuni infortuni e ora ammette di avere altre priorità nella sua vita.

“Annuncio che il 2020 sarà la mia ultima stagione. Il tennis mi ha dato la possibilità di vivere una vita da sogno negli ultimi 12 anni, ma ora sto iniziando ad avere altre priorità che non sono compatibili con uno sport impegnativo come il tennis “, ha affermato in una nota la tennista spagnola.