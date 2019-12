Martedì 3 dicembre (ore 11) conferenza stampa di presentazione Nicolaus Cup

A Bari nascerà una stellina del tennis mondiale. Sui campi della New Country Tennis Academy , con il via alle gare del tabellone principale, è entrata nel vivo la seconda edizione della Nicolaus Cup (2-7 dicembre), torneo inserito nel circuito Tennis Europe International-Junior Tour che vede protagonisti i migliori under 12 in circolazione.

Tra i nomi iscritti nell’albo d’oro della manifestazione, anche quelli di Roger Federer, Andy Murray e Martina Hingis. Martedì 3 dicembre alle ore 11, presso il New Country (via Santa Caterina, 18/G), a salutare i giovani partecipanti al torneo ci sarà Roberta Vinci, una delle più forti tenniste italiane di sempre. Nel corso dell’incontro con la stampa, a segnalare l’importanza dell’evento tra quelli organizzati in Puglia, interverranno Domenico De Santis, Consigliere del presidente della Regione Puglia, e l’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. L’incontro si trasformerà in una vera e propria festa del tennis per la presenza di atleti di ieri ed oggi come l’argentino Guillermo Perez Roldan, numero 13 del mondo nel 1988, l’ex tennista italiana Karin Knapp, e le atlete Nastassja Burnett, Martina Caregaro, Alice Matteucci e Cristiana Ferrando. Saranno presenti, inoltre, i consiglieri nazionali Fit Isidoro Alvisi e Donato Calabrese, entrambi pugliesi, Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” e Francesco Mantegazza, presidente regionale Fit. Al termine della presentazione, ci sarà un’esibizione a sorpresa…..