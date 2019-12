Il Ranking dei giocatori italiani di questa settimana (annata 1999 in poi) per le Next Gen ATP Finals

Vediamo la situazione dei giocatori italiani dall’annata 1999 in poi che da Gennaio saranno in gara per disputare le Next Gen ATP Finals che si disputeranno nel novembre 2020 sempre a Milano.

Classifica Atp Entry System Singolo (02-12-2019) 78 Best: 78 0 -- Jannik Sinner ITA, 16-08-2001 671 Punti 25 Tornei 363 Best: 361 ▼ -2 Lorenzo Musetti ITA, 03-03-2002 106 Punti 25 Tornei 384 Best: 382 ▲ 1 Giulio Zeppieri ITA, 07-12-2001 96 Punti 18 Tornei 461 Best: 393 ▼ -1 Francesco Forti ITA, 26-07-1999 68 Punti 25 Tornei 573 Best: 571 ▼ -2 Emiliano Maggioli ITA, 30-04-2001 42 Punti 22 Tornei 795 Best: 628 ▲ 1 Federico Iannaccone ITA, 26-03-1999 19 Punti 16 Tornei 814 Best: 807 ▲ 2 Alessandro Ingarao ITA, 02-08-1999 18 Punti 16 Tornei 876 Best: 873 ▼ -3 Federico Arnaboldi ITA, 18-06-2000 14 Punti 14 Tornei 889 Best: 889 ▲ 1 Samuele Ramazzotti ITA, 27-02-1999 13 Punti 7 Tornei 908 Best: 907 0 -- Flavio Cobolli ITA, 06-05-2002 12 Punti 3 Tornei 916 Best: 916 ▲ 2 Giacomo Dambrosi ITA, 20-08-2001 12 Punti 14 Tornei 1087 Best: 1087 0 -- Filippo Moroni ITA, 01-02-2001 7 Punti 8 Tornei 1107 Best: 1107 0 -- Mattia Bellucci ITA, 01-06-2001 7 Punti 12 Tornei 1121 Best: 1121 ▼ -1 Matteo Gigante ITA, 04-01-2002 6 Punti 1 Tornei 1208 Best: 1130 ▲ 176 Luca Potenza ITA, 28-07-2000 5 Punti 8 Tornei 1238 Best: 1100 ▼ -2 Mattia Frinzi ITA, 31-08-1999 5 Punti 16 Tornei 1299 Best: 1291 ▼ -8 Matteo Arnaldi ITA, 22-02-2001 4 Punti 11 Tornei 1384 Best: 1384 ▼ -10 Mauro De Maio ITA, 06-11-2001 3 Punti 7 Tornei 1401 Best: 1401 ▲ 1 Davide Tortora ITA, 22-09-2000 3 Punti 9 Tornei 1443 Best: 1443 0 -- Luciano Darderi ITA, 14-02-2002 2 Punti 2 Tornei 1443 Best: 1443 0 -- Luca Nardi ITA, 06-08-2003 2 Punti 2 Tornei 1478 Best: 1478 ▼ -1 Pasquale De Giorgio ITA, 27-04-1999 2 Punti 4 Tornei 1502 Best: 1502 ▲ 1 Gian Marco Ortenzi ITA, 03-02-2000 2 Punti 5 Tornei 1506 Best: 1380 ▼ -1 Niccolo Inserra ITA, 20-07-1999 2 Punti 5 Tornei 1506 Best: 1505 ▼ -1 Giuseppe La Vela ITA, 16-10-2000 2 Punti 5 Tornei 1524 Best: 1523 ▲ 3 Leonardo Taddia ITA, 29-01-2000 2 Punti 6 Tornei 1538 Best: 1167 ▲ 2 Andrea Bessire ITA, 25-04-1999 2 Punti 7 Tornei 1538 Best: 1538 ▲ 2 Riccardo Di Nocera ITA, 11-05-2000 2 Punti 7 Tornei 1582 Best: 1582 ▲ 3 Luigi Castelletti ITA, 15-08-2002 1 Punti 1 Tornei 1582 Best: 1582 ▲ 3 Alessandro Pecci ITA, 23-03-2001 1 Punti 1 Tornei 1671 Best: 1671 ▲ 9 Simone Cacciapuoti ITA, 27-08-2000 1 Punti 2 Tornei 1671 Best: 1671 ▲ 9 Leonardo Catani ITA, 25-06-1999 1 Punti 2 Tornei 1671 Best: 1671 ▲ 9 Andrea Gola ITA, 31-08-2001 1 Punti 2 Tornei 1761 Best: 1761 ▲ 3 Edoardo Graziani ITA, 26-02-2000 1 Punti 3 Tornei 1867 Best: 1854 ▼ -3 Lorenzo Vatteroni ITA, 27-09-2000 1 Punti 5 Tornei 1917 Best: 1914 ▼ -3 Gianmarco Ferrari ITA, 04-10-2000 1 Punti 7 Tornei 1926 Best: 1926 0 -- Gabriele Bosio ITA, 25-11-2000 1 Punti 8 Tornei 1940 Best: 1292 ▼ -2 Moritz Trocker ITA, 22-04-2000 1 Punti 10 Tornei