Da Solarino: Radwanska elimina la testa di serie Tamara Korpatsch, finale della Technoray Cup W25 contro Indy De Vroome

Una coriacea Tamara Korpatsch non è bastata per contenere la “sete di punti” di Urszula Radwanska. La polacca ha battutto in tre set la tedesca classe 1995 nella seconda semifinale della Technoray Cup W25, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Korpatsch era testa di serie nel main draw.

Nella prima semifinale di giornata Indy De Vroome ha elimintato la favorita Ocean Dodin al tie break 6-4, 7-6, giocherà quindi la finalissima contro l’ex numero 28 del ranking WTA.

Appuntamento per l’ultimo atto dei quattro tornei organizzati allo Zaiera Tennis alle 10. E’ attesa la presenza del presidente FIT Sicilia Gabriele Palpacelli insieme ai rappresentati dell’amministrazione del Comune di Solarino e della governance siracusana alla Regione Sicilia.