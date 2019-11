Altra vittoria: Viertler raggiunge la semifinale al Cairo

Continua la bella cavalcata di Marion Viertler nel 15.000 dollari ITF del Cairo. La 18enne di Silandro si è imposta nei quarti di finale sulla testa di serie numero 4 olandese Lexie Stevens (WTA 693) con il punteggio di 6-4, 7-6(1).

Viertler sta giocando un grandissimo tennis in Egitto. L‘azzurra alla sua terza partecipazione ad un torneo ITF, ha festeggiato oggi la sua quinta vittoria al Cairo. Dopo aver superato le qualificazioni, la Viertler si è affermata nel tabellone principale all’esordio sulla svizzera Nadine Keller (WTA 1156) ed ieri negli ottavi pure sulla russa Sofia Dmitrieva, numero 8 del tabellone e 1113 del mondo.

Contro la testa di serie numero 4 olandese Lexie Stevens (WTA 693), la Viertler è partita nuovamente da outsider. La tennista del TC Merano ha però giocato nuovamente una grande partita, aggiudicandosi il primo set per 6-4. Nella seconda frazione di gioco la Viertler era già avanti per 5-3, poi però la Stevens ha conquistato tre giochi consecutivi per l’allungo del 6-5. Nel game successivo l’altoatesina ha pareggiato i conti sul 6-6. La Viertler ha dominato il tiebreak, chiudendo dopo un’ora e 52 minuti di gioco la partita con il suo prima match point sul 7-1 finale. “Sono alla quinta partita, un po’ si vede la stanchezza. Però sono in un buon momento, spero di allungare la mia striscia positiva pure domani. Non sarà facile, ma darò nuovamente il tutto per tutto”, queste le parole di una felicissima Viertler.

Marion Viertler raggiunge così per la prima volta una semifinale nel circuito ITF, dove sfiderà domani, sabato Carlota Martinez Cirez (WTA 1228). Oggi la 18enne spagnola ha spazzato via la testa di serie numero 5 slovacca Barbora Matusova per 6-0, 6-1.