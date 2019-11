Morto il padre di Aryna Sabalenka: aveva 44 anni

Un’altra tragedia scuote il mondo del tennis: dopo la scomparsa, avvenuta nel corso delle Davis Cup Finals di Madrid, del padre di Roberto Bautista-Agut, nella giornata odierna è giunta la notizia della morte di Sergey Sabalenka, padre della numero 11 del ranking WTA Aryna. A comunicare quanto avvenuto è stato il Comitato Olimpico Bielorusso, che ha ripreso quanto affermato dal sito web locale sport.tut.by: secondo quest’ultimo portale, l’uomo, di appena 44 anni, sarebbe stato ricoverato in ospedale da circa una settimana in seguito ad un peggioramento delle proprie condizioni di salute prima di perdere la vita all’alba di oggi attorno alle 6 (le 4 in Italia). Non sono ancora certe, comunque, le cause del decesso dell’ex giocatore di hockey, che lascia la moglie Julia e due figlie.