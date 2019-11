ATP Cup: Ci saranno anche le sfide di allenamento

La stagione 2019 è ormai finita, ma la stagione 2020 ripartirà tra un mese con ATP Cup che si svolgerà in Australia. L’evento, che riunirà 24 squadre in tre città australiane – Brisbane, Sydney e Perth, avrà alcune novità nel formato e non solo.

Parallelamente alle partite saranno programmate sfide di allenamento, che si giocheranno con un normale sistema di punteggio, con arbitri e copertura streaming su ATP Tour YouTube.

Tra i 30 migliori tennisti, 24 saranno presenti nell’ATP Cup.