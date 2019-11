ATP Awards 2019: Ecco le nomination. Ci sono anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner.



Votate dai Giocatori

Miglior Comeback (rientro) nel circuito dell’anno

Andy Murray

Andrey Rublev

Jo-Wilfried Tsonga

Stan Wawrinka

Giocatore che più si è migliorato nel 2019

Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Miglior esordiente (Newcomer of the Year) (Il giocatore Next Gen che è entrato per la prima volta nei primi 100)

Felix Auger-Aliassime

Alejandro Davidovich Fokina

Miomir Kecmanovic

Corentin Moutet

Alexei Popyrin

Casper Ruud

Jannik Sinner

Mikael Ymer

Stefan Edberg Sportsmanship Award (premio sportività)

Roger Federer

Rafael Nadal

Diego Schwartzman

Dominic Thiem

Torneo dell’anno (categorie: Atp Masters 1000, Atp 500, Atp 250)

Miglior allenatore dell’anno (votato dai coach)

Giocatore preferito dai fan (votato dai fans via web)

Verrà determinato dal ranking: numero uno del singolare, numero uno del doppio

Arthur Ashe Humanitarian Award: La persona che ha dato contributi umanitari eccezionali. I vincitori precedenti includono l’ex presidente sudafricano Nelson Mandela, Arthur Ashe, Federer, Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ed il vincitore del 2018 che fu Tommy Robredo.

Ron Bookman Media Excellence Award: il giornalista che ha dato un contributo significativo al gioco del tennis.