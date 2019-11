Roger Federer chiude con un successo la tournèe in America Latina

Davanti agli entusiasti 12’000 spettatori del Coliseum Ruminahui di Quito, Roger Federer ha concluso nel migliore dei modi la propria tournée in America Latina. L’epilogo ecuadoregno ha infatti visto lo svizzero superare nuovamente il tedesco Alexander Zverev, nell’occasione sconfitto per 6-3 6-4.

In un match andato in scena in prossimità dell’equatore, e reso difficile dalle particolari condizioni degli oltre 2’800 metri d’altitudine, Roger ha così festeggiato il terzo successo sui quattro incontri d’esibizione disputati col 22enne. La tappa prevista per venerdì scorso a Bogotà era invece stata annullata per via del coprifuoco vigente nella capitale colombiana.