Davis Cup Finals: Rafael Nadal porta in semifinale la Spagna. Ok la Gran Bretagna

Per un Novak Djokovic costretto ai saluti, c’è un Rafael Nadal (1) che non ha nessuna intenzione di abbandonare la competizione. Il maiorchino è stato costretto agli straordinari nei quarti di finale di Coppa Davis a Madrid per permettere ai padroni di casa di avere la meglio sull’Argentina: prima ha liquidato con un secco 6-1 6-2 Diego Schwartzman (14) e poi in coppia con Marcel Granollers (112) ha conquistato il punto decvisivo in doppio battendo 6-4 4-6 6-3 Maximo Gonzalez (34 in doppio) e Leonardo Mayer (92).

In semifinale gli spagnoli se la vedranno con la Gran Bretagna. Nonostante Andy Murray (126) sia rimasto a riposo, ai britannici sono bastati i due singolari, vinti da Kyle Edmund (69) e Daniel Evans (42), per eliminare la Germania.