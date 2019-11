Reilly Opelka si scaglia duramente contro l’ATP Cup e poi fa l’esempio della Moldavia

Reilly Opelka è stato uno dei protagonisti della squadra americana di Davis Cup e, durante la conferenza stampa, il gigante di 2,11m non ha risparmiato parole per criticare l’ATP Cup.

Il numero 35 del mondo ha dichiarato: “l’ ATP Cup è patetica. Trovo assurdo che le persone che guidano l’ATP consentano questa cosa. È abbastanza imbarazzante. È un peccato per lo sport”.

Opelka ha spiegato il suo punto di vista. “Ad esempio, sono il numero 35 al mondo. Non giocherò la gara perché sono il numero tre degli Stati Uniti e solo i primi due possono giocarla. Conta come il 19 ° torneo, quindi tutti i giocatori avranno i Best 18 tranne quelli che giocano l’ATP Cup che avranno questo 19 esimo best inserito. È ingiusto, non è lo stesso per tutti “, ha detto.

“La Moldavia si è qualificata. Il numero uno è molto al di sotto di me, e il numero due non credo sia nemmeno classificato. Sarà una partita di 30 minuti forse. Non fa nemmeno bene allo sport “.