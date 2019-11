Rafael Nadal chiude l’anno al n.1 del mondo per la quinta volta. E’ il più anziano da quando c’è il ranking ATP

Rafael Nadal ha concluso per la quinta volta in carriera l’anno in testa alla classifica ATP, come fatto in precedenza da Novak Djokovic e Roger Federer.

Lo spagnolo ha chiuso con 800 punti di vantaggio sul serbo e 3000 sullo svizzero. A 33 anni, il mancino di Manacor è il più anziano giocatore a figurare in testa alla gerarchia del tennis mondiale a fine stagione.