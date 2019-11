Davis Cup Finals, Australia-Canada: non c’è Kyrgios, al suo posto gioca Millman

Ufficializzate le scelte di Lleyton Hewitt e Frank Dancevic per il primo quarto di finale delle Davis Cup Finals di Madrid tra Australia e Canada, il cui inizio è previsto per le ore 18. Non ci sarà Nick Kyrgios, ad aprire la contesa sarà infatti John Millman che incontrerà un Vasek Pospisil fin qui ancora imbattuto (ha sconfitto Fognini e Opelka) e a questo punto favorito anche per il match di oggi; a seguire toccherà a De Minaur e Denis Shapovalov. Jordan Thompson e John Peers, protagonisti nella giornata di ieri di un bizzarro ritiro dopo appena un game contro il Belgio, saranno impegnati in doppio contro gli stessi canadesi che in precedenza disputeranno i singolari.

AUSTRALIA – CANADA 0-0

Millman vs Pospisil

De Minaur vs Shapovalov

Thompson/Peers vs Pospisil/Shapovalov