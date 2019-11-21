Davis Cup Finals: GBR-Kazakistan 1-0, Edmund batte Kukushkin. Germania avanti sul Cile
GRAN BRETAGNA – KAZAKISTAN 1-0
Kyle Edmund (GBR) b. Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3 6-3
Daniel Evans (GBR) – Alexander Bublik (KAZ)
Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) – Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ)
GERMANIA – CILE 1-0
Philipp Kohlschreiber (GER) b. Nicolas Jarry (CHI) 6-4 6-3
Jan-Lennard Struff (GER) – Cristian Garin (CHI)
Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) – Cristian Garin/Nicolas Jarry (CHI)
FRANCIA – SERBIA 0-0
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) – Filip Krajinovic (SRB) 5-7 5-4 – IN CORSO
Benoit Paire (FRA) – Novak Djokovic (SRB)
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SRB)
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