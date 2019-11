Davis Cup Finals: Serbia batte Giappone 3-0, Gran Bretagna avanti con l’Olanda [LIVE]

Esordio agevole nella “nuova” Coppa Davis per la Serbia: Filip Krajinovic e Novak Djokovic hanno vinto agevolmente i rispettivi match di singolare contro i giapponesi Yuichi Sugita (6-2 6-4) e Yoshihito Nishioka (6-1 6-2), più complicato invece il doppio nel quale Janko Tipsarevic e Viktor Troicki si sono imposti in due tiebreak su Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama. La compagine nipponica incappa nel secondo ko consecutivo e saluta il torneo, la Serbia si giocherà invece il primato del Gruppo A con la Francia.

SERBIA – GIAPPONE 3-0

Filip Krajinovic (SRB) b. Yuichi Sugita (JPN) 6-2 6-4

Novak Djokovic (SRB) b. Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1 6-2

Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SRB) b. Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN) 7-6(5) 7-6(4)

Battuta d’arresto per l’Argentina che, dopo il convincente 3-0 sul Cile, si arrende al cospetto della Germania: pratica chiusa dopo i singolari vinti da Philipp Kohlschreiber (1-6 6-3 6-4) e Jan-Lennard Struff (6-3 7-6).

ARGENTINA – GERMANIA 0-2

Philipp Kohlschreiber (GER) b. Guido Pella (ARG) 1-6 6-3 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) b. Diego Schwartzman (ARG) 6-3 7-6(8)

Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer (ARG) – Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) 4-4 – IN CORSO

Non senza soffrire, Andy Murray è tornato alla vittoria in Coppa Davis, agganciando Tim Henman a quota 40 successi con la maglia della Gran Bretagna: lo scozzese ha superato Tallon Griekspoor al tiebreak del terzo set. La Nazionale guidata da Leon Smith conduce sull’Olanda per 1-0: ora in campo Daniel Evans e Robin Haase per il secondo singolare di giornata.

GRAN BRETAGNA – OLANDA 1-0

Andy Murray (GBR) b. Tallon Griekspoor (NED) 6-7(7) 6-4 7-6(5)

Daniel Evans (GBR) – Robin Haase (NED) 6-3 6-7(5) 2-3 – IN CORSO

Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) – Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (NED)