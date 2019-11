Davis Cup Finals, Francia-Giappone 1-0: Tsonga supera Uchiyama in 58 minuti

FRANCIA – GIAPPONE 1-0

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) b. Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-2 6-1

Gael Monfils (FRA) – Yoshihito Nishioka (JPN)

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN)

TSONGA SUL VELLUTO – Parte col piede giusto il cammino dei finalisti uscenti alla “Caja Magica” di Madrid: il primo punto della nazionale transalpina, capitanata da Sébastien Grosjean, porta la firma di Jo-Wilfried Tsonga che si è sbarazzato in appena 58 minuti di Yasutaka Uchiyama, al quarto match di singolare in carriera con la maglia della compagine nipponica. Il classe ’85, numero 29 della classifica ATP, ha comandato fin dalle prime battute, senza mai incorrere in alcun rischio: 1-0, tra poco in campo Gael Monfils e Yoshihito Nishioka.

Dall’inviato a Madrid, Lorenzo Carini