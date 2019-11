Davis Cup Finals: Pella-Jarry apre Argentina-Cile sul Centrale. Tocca anche a Francia-Giappone e Kazakistan-Olanda

Sta per iniziare il programma della sessione diurna della seconda giornata delle Davis Cup Finals 2019: gli occhi sono puntati, in particolare, sul duello che andrà in scena sul Campo Centrale tra Argentina e Cile, seguite sulle tribune da un nutrito numero di sostenitori apparsi piuttosto “caldi” fin dal loro ingresso alla “Caja Magica”. Sullo Stadium 2, Tsonga-Uchiyama apre la sfida tra Francia e Giappone; è lo Stadium 3, invece, il palcoscenico di Kazakistan-Olanda.

ARGENTINA – CILE

Guido Pella (ARG) – Nicolas Jarry (CHI)

Diego Schwartzman (ARG) – Cristian Garin (CHI)

Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer (ARG) – Cristian Garin/Nicolas Jarry (CHI)

FRANCIA – GIAPPONE

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) – Yasutaka Uchiyama (JPN)

Gael Monfils (FRA) – Yoshihito Nishioka (JPN)

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN)

KAZAKISTAN – OLANDA

Mikhail Kukushkin (KAZ) – Botic Van De Zandschulp (NED)

Alexander Bublik (KAZ) – Robin Haase (NED)

Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ) – Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (NED)

Da Madrid, l’inviato Lorenzo Carini