Davis Cup Finals, il programma del martedì: Spagna-Russia in serata, esordio per Francia e Argentina

Seconda giornata di gare alle Davis Cup Finals 2019 di Madrid: alla “Caja Magica” il programma di oggi si articolerà in due sessioni, quella mattutina avrà inizio alle ore 11 mentre quella serale partirà alle 18. Sul Campo Centrale apriranno le danze Argentina e Cile, in serata si affronteranno la Spagna di Rafael Nadal e la Russia di Karen Khachanov, vittoriosa al debutto contro la Croazia. Sullo Stadium 2 si parte con Francia-Giappone; in serata Stati Uniti-Olanda, compagini inserite nel Gruppo F dell’Italia. Sullo Stadium 3 Kazakistan e Olanda scatteranno alle ore 11, Australia e Colombia chiuderanno a partire dalle 18.

DAVIS CUP FINALS 2019 – MARTEDI’ 19/11:

CAMPO CENTRALE – Ore 11 Argentina-Cile (Gruppo C)

CAMPO CENTRALE – Ore 18 Spagna-Russia (Gruppo B)

STADIUM 2 – Ore 11 Francia-Giappone (Gruppo A)

STADIUM 2 – Ore 18 Stati Uniti-Canada (Gruppo F)

STADIUM 3 – Ore 11 Kazakistan-Olanda (Gruppo E)

STADIUM 3 – Ore 18 Australia-Colombia (Gruppo D)