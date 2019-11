Davis Cup Finals: Coric-Khachanov promette scintille, Goffin affronta Galan. Dalle 16 Croazia-Russia e Belgio-Colombia

Sono stati ufficializzati gli incontri di Croazia-Russia e Belgio-Colombia che, assieme a Italia-Canada, aprono il sipario sulle Davis Cup Finals 2019 di Madrid. Da seguire con particolare attenzione il match sul Campo Centrale tra Borna Coric e Karen Khachanov, che saranno impegnati al termine della sfida tra Borja Gojo (convocato, in extremis, per la prima volta in carriera e dunque all’esordio assoluto con la maglia della nazionale croata) e Andrey Rublev.

Steve Darcis e Santiago Giraldo saranno i protagonisti del primo match tra Belgio e Colombia, con il numero 11 ATP David Goffin che scenderà in campo successivamente contro Daniel Elahi Galan. Reduci dalla semifinale persa alle ATP Finals di Londra, Juan Sebastian Cabal e Robert Farah giocheranno in doppio contro i collaudati Sander Gille e Joran Vliegen, quest’anno vincitori di tre titoli ATP (Bastad, Gstaad e Zhuhai).

CROAZIA – RUSSIA

Borna Gojo (CRO) – Andrey Rublev (RUS)

Borna Coric (CRO) – Karen Khachanov (RUS)

Ivan Dodig/Nikola Mektic (CRO) – Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS)

BELGIO – COLOMBIA

Steve Darcis (BEL) – Santiago Giraldo (COL)

David Goffin (BEL) – Daniel Elahi Galan (COL)

Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) – Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL)

Da Madrid, l’inviato Lorenzo Carini