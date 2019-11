Challenger Maia: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via. Fabbiano n.2 del seeding

Challenger Maia CH | Indoor | e46.600 – Parte Alta

(1) Martin, Andrej vs Bye

Galovic, Viktor vs Moroni, Gian Marco

Kopriva, Vit vs (WC) Faria, Luis

Bye vs (15) Safwat, Mohamed

(9) Milojevic, Nikola vs Bye

(Alt) Bonadio, Riccardo vs Gabashvili, Teymuraz

Brancaccio, Raul vs (PR) Marti, Javier

Bye vs (8) Sousa, Pedro

(3) Lorenzi, Paolo vs Bye

(WC) Cacao, Tiago vs Rodionov, Jurij

Krstin, Pedja vs Yevseyev, Denis

Bye vs (16) Baldi, Filippo

(10) Kovalik, Jozef vs Bye

Kotov, Pavel vs Karatsev, Aslan

Ortega-Olmedo, Roberto vs (WC) Borges, Nuno

Bye vs (5) Balazs, Attila

Challenger Maia CH | Indoor | e46.600 – Parte Bassa

(7) Garcia-Lopez, Guillermo vs Bye

Qualifier vs Lestienne, Constant

(PR) Cervantes, Inigo vs Nedelko, Ivan

Bye vs (12) Cressy, Maxime

(13) Marcora, Roberto vs Bye

Arnaboldi, Andrea vs (PR) Gomez-Herrera, Carlos

(WC) Monteiro, Joao vs Kolar, Zdenek

Bye vs (4) Mager, Gianluca

(6) Diez, Steven vs Bye

Qualifier vs Durasovic, Viktor

Taberner, Carlos vs Celikbilek, Altug

Bye vs (11) Ferreira Silva, Frederico

(14) Domingues, Joao vs Bye

(WC) Cabral, Francisco vs (PR) Neuchrist, Maximilian

Masur, Daniel vs Mukund, Sasikumar

Bye vs (2) Fabbiano, Thomas