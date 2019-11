Atp Finals: Dominic Thiem è il secondo finalista

Dopo aver già dato un dispiacere a Roger Federer (ATP 3) e Novak Djokovic (1), Dominic Thiem (5) ha colto l’ennesima vittoria di rilievo nell’ambito delle ATP Finals in corso a Londra. Opposto al detentore del trofeo, il tedesco Alexander Zverev (7), nel quadro delle semifinali, l’austriaco si è imposto piuttosto agevolmente per 7-5 6-3 in 1h34′. All’ultimo atto il 26enne se la vedrà con Stefanos Tsitsipas (6), giustiziere di Roger nel pomeriggio.