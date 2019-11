WTA 125 Taipei e Houston: I risultati con il dettaglio delle Semifinali

WTA Taipei C | Indoor | $125.000 – Semifinali

Centre – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Danka Kovinic vs [3] Vitalia Diatchenko



WTA Taipei Danka Kovinic [1] Danka Kovinic [1] 3 2 Vitalia Diatchenko [3] Vitalia Diatchenko [3] 6 6 Vincitore: V. DIATCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Diatchenko 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 V. Diatchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 D. Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 V. Diatchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 0-3 V. Diatchenko 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Diatchenko 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Diatchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 V. Diatchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Kovinic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Diatchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 V. Diatchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [8] Viktoriya Tomova vs [2] Timea Babos



WTA Taipei Viktoriya Tomova [8] Viktoriya Tomova [8] 1 2 Timea Babos [2] Timea Babos [2] 6 6 Vincitore: T. BABOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Babos 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 V. Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs [2] Dalila Jakupovic / Danka Kovinic



WTA Taipei I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho 4 4 Dalila Jakupovic / Danka Kovinic [2] Dalila Jakupovic / Danka Kovinic [2] 6 6 Vincitori: JAKUPOVIC / KOVINIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 I. Cho / Cho 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Cho / Cho 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 I. Cho / Cho 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 I. Cho / Cho 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 I. Cho / Cho 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 I. Cho / Cho 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Cho / Cho 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 I. Cho / Cho 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 D. Jakupovic / Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 I. Cho / Cho 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 D. Jakupovic / Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Cho / Cho 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [1] Arina Rodionova / Storm Sanders vs Ya-Hsuan Lee / Fang-Hsien Wu



WTA Taipei Arina Rodionova / Storm Sanders [1] Arina Rodionova / Storm Sanders [1] 3 4 Ya-Hsuan Lee / Fang-Hsien Wu Ya-Hsuan Lee / Fang-Hsien Wu 6 6 Vincitori: LEE / WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Rodionova / Sanders 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Rodionova / Sanders 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Rodionova / Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Rodionova / Sanders 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rodionova / Sanders 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Lee / Wu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Rodionova / Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Rodionova / Sanders 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Y. Lee / Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Rodionova / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Lee / Wu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rodionova / Sanders 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Y. Lee / Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

WTA Houston C | Cemento | $162.480 – Semifinali

Match Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] CoCo Vandeweghe vs [7] Stefanie Voegele



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Kirsten Flipkens vs Irina Falconi (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Match Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Sharon Fichman / Ena Shibahara vs Hayley Carter / Jamie Loeb



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Sharon Fichman / Ena Shibahara OR Hayley Carter / Jamie Loeb vs Beatrice Gumulya / Jessy Rompies OR [2] Ellen Perez / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Match Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Beatrice Gumulya / Jessy Rompies vs [2] Ellen Perez / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare