Challenger Pune, Helsinki, Champaign e Houston: I risultati con il dettaglio delle Semifinali

Challenger Pune CH | Cemento | $54.160 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Roberto Ortega-Olmedo vs [5] Jay Clarke



CH Pune Roberto Ortega-Olmedo [7] Roberto Ortega-Olmedo [7] 3 2 Jay Clarke [5] Jay Clarke [5] 6 6 Vincitore: J. CLARKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Ortega-Olmedo 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 J. Clarke 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 3-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [6] Ramkumar Ramanathan vs [2] James Duckworth



CH Pune Ramkumar Ramanathan [6] Ramkumar Ramanathan [6] 6 2 James Duckworth [2] James Duckworth [2] 7 6 Vincitore: J. DUCKWORTH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 7-8* 8-8* df 8*-9 6-6 → 6-7 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. [3] Arjun Kadhe / Saketh Myneni vs [2] Toshihide Matsui / Vishnu Vardhan



CH Pune Arjun Kadhe / Saketh Myneni [3] Arjun Kadhe / Saketh Myneni [3] 5 7 10 Toshihide Matsui / Vishnu Vardhan [2] Toshihide Matsui / Vishnu Vardhan [2] 7 6 4 Vincitori: KADHE / MYNENI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Kadhe / Myneni 1-0 T. Matsui / Vardhan 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Kadhe / Myneni 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 6-5 → 6-6 T. Matsui / Vardhan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Kadhe / Myneni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Matsui / Vardhan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Kadhe / Myneni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-4 → 4-4 T. Matsui / Vardhan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Kadhe / Myneni 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-3 → 3-3 T. Matsui / Vardhan 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Kadhe / Myneni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 T. Matsui / Vardhan 15-0 ace 30-0 1-1 → 1-2 A. Kadhe / Myneni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 T. Matsui / Vardhan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kadhe / Myneni 15-0 15-15 15-30 30-40 df 40-40 5-6 → 5-7 T. Matsui / Vardhan 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Kadhe / Myneni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 T. Matsui / Vardhan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Kadhe / Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 5-3 T. Matsui / Vardhan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Kadhe / Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Matsui / Vardhan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Kadhe / Myneni 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Matsui / Vardhan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Kadhe / Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Matsui / Vardhan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Purav Raja / Ramkumar Ramanathan vs [4] Brydan Klein / N Vijay Sundar Prashanth (non prima ore: 12:30)



CH Pune Purav Raja / Ramkumar Ramanathan [1] • Purav Raja / Ramkumar Ramanathan [1] 0 3 Brydan Klein / N Vijay Sundar Prashanth [4] Brydan Klein / N Vijay Sundar Prashanth [4] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Raja / Ramanathan 3-4 B. Klein / Vijay Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 B. Klein / Vijay Sundar Prashanth 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Raja / Ramanathan 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 B. Klein / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Klein / Vijay Sundar Prashanth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

Challenger Helsinki CH | Indoor | e46.600 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Frederik Nielsen / Tim Puetz vs Harri Heliovaara / Patrik Niklas-Salminen



CH Helsinki Frederik Nielsen / Tim Puetz [1] Frederik Nielsen / Tim Puetz [1] 3 7 10 Harri Heliovaara / Patrik Niklas-Salminen Harri Heliovaara / Patrik Niklas-Salminen 6 6 8 Vincitori: NIELSEN / PUETZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 1-0 F. Nielsen / Puetz 0-1 1-1 2-1 ace 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-6 → 6-6 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Nielsen / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Nielsen / Puetz 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Nielsen / Puetz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Nielsen / Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Nielsen / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 F. Nielsen / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Nielsen / Puetz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [15] Carlos Taberner vs [14] Mohamed Safwat (non prima ore: 13:00)



CH Helsinki Carlos Taberner [15] Carlos Taberner [15] 1 3 Mohamed Safwat [14] Mohamed Safwat [14] 6 6 Vincitore: M. SAFWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Safwat 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Taberner 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Safwat 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 0-5 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Safwat 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Taberner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [8] Ilya Ivashka vs [10] Emil Ruusuvuori



CH Helsinki Ilya Ivashka [8] Ilya Ivashka [8] 0 0 Emil Ruusuvuori [10] • Emil Ruusuvuori [10] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Ruusuvuori 0-0

Challenger Champaign CH | Indoor | $54.160 – Semifinali

Court 1 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [9] J.J. Wolf vs Blaz Kavcic



Il match deve ancora iniziare

2. [14] Sebastian Korda vs [WC] Alexander Brown (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Strong Kirchheimer / Austin Rapp vs [4] Evan Hoyt / Martin Redlicki



Il match deve ancora iniziare

Challenger Houston CH | Cemento | $162.480 – Semifinali

Match Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ivo Karlovic vs [6] Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Mitchell Krueger vs [4] Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

Match Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Jonathan Erlich / Santiago Gonzalez vs [PR] Treat Huey / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Jonathan Erlich / Santiago Gonzalez OR [PR] Treat Huey / Sem Verbeek vs [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar OR [2] Luke Bambridge / Nathaniel Lammons



Il match deve ancora iniziare

Match Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)

1. [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [2] Luke Bambridge / Nathaniel Lammons



Il match deve ancora iniziare