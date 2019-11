ATP Finals: Il programma delle Semifinali di singolare e doppio

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Raven Klaasen / Michael Venus vs [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

2. [6] Stefanos Tsitsipas vs [3] Roger Federer (non prima ore: 15:00)

3. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 19:00)

4. [5] Dominic Thiem vs [7] Alexander Zverev (non prima ore: 21:00)