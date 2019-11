Da Ortisei: Jannik Sinner e Luca Vanni in semifinale (con il programma di domani)

Continua la cavalcata di Jannik Sinner nello Sparkassen ATP Challenger Val Gardena Südtirol. Venerdì pomeriggio il 18enne tennista di Sesto Pusteria si è affermato nei quarti di finale sul connazionale Federico Gaio (ATP 153) con un doppio 6-4, 6-4.

Per Sinner era il 4° quarto di finale stagionale nel circuito Challenger. A Bergamo, Ostrava, Lexington e Mouilleron le Captif il pusterese aveva sempre staccato il biglietto per le semifinali. Oggi Sinner ha allungato questa striscia pure ad Ortisei. Nei quarti il padrone di casa ha affrontato il 27enne connazionale Federico Gaio. Il tennista di Faenza occupa la 153° posizione nel ranking ATP ed era accreditato dall’ottava testa di serie in Val Gardena.

Il match era fin dall’inizio equilibratissimo. Sinner ha allungato subito sul 4-1, Gaio ha però risposto con il rebreak del 3-4. Il pusterese ha perso per la prima volta il suo turno di battuta in tutto il torneo. Nel decimo gioco Sinner si è dimostrato ancora una volta micidiale, strappando il servizio a Gaio per il 6-4. Stessa musica anche nella seconda frazione di gioco. Fino al 5-4 a favore dell’altoatesino sia Sinner che Gaio hanno portato a casa i loro servizi. Poi il pusterese ha piazzato il break decisivo, imponendosi dopo un’ora e 14 minuti di gioco nuovamente per 6-4. Buona prestazione di Sinner, che ha festeggiato oggi il suo 26° successo in 33 partite nel circuito Challenger.

In semifinale la stella altoatesina troverà domani un giocatore molto forte. Infatti Sinner sfiderà sabato alle ore 14 la testa di serie numero 6 Antoine Hoang, che ha superato oggi nel derby francese Elliott Benchetrit (ATP 231) senza fatica per 6-2, 6-0. Il 24enne Hoang, numero 124 del ranking mondiale, e Sinner si sono affrontati quest’anno nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Lione. In quell’occasione l’azzurrino si era imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1.

Vanni ed Ofner gli altri due semifinalisti

Nella prima semifinale, alle ore 12, si sfideranno la sorpresa italiana Luca Vanni (ATP 368) e l’austriaco Sebastian Ofner (ATP 173). Il 34enne azzurro sta giocando una grandissima settimana ad Ortisei, dove ha perso appena un set in quattro uscite. Dopo aver battuto ieri il connazionale Andrea Pellegrino per 6-0, 6-2, Vanni oggi ha spazzato via anche la testa di serie numero 5 tedesca Peter Gojowczyk (ATP 121) con il punteggio di 6-0, 6-3. Nel settembre 2018, Vanni era approdato l’ultima volta in una semifinale di un Challenger. Il 23enne Ofner si è invece affermato nei quarti di finale sulla giovane promessa italiana Lorenzo Musetti di Carrara in due set per 7-6(5), 6-2.

Domani pomeriggio la finale di doppio

Oggi si sono disputati ad Ortisei anche le semifinali del doppio. Domani pomeriggio, dopo il match di Sinner, gli olandesi Sander Arends/David Pel e la coppia serba-croata Nikola Cacic/Antonio Sancic si contenderanno il titolo. Le teste di serie numero 2 Arends/Pel, che hanno superato all’esordio Sinner e Lorenzo Ferri, si sono affermati oggi sugli statunitensi Jamie Cerretani/Maxime Cressy senza problemi per 6-4, 6-2. Cacic/Sancic hanno invece avuto la meglio sugli austriaci Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn, battuti per 7-6(5), 6-4.

ATP Sparkassen Challenger Val Gardena Südtirol (46.600 euro di montepremi)

