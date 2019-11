Challenger Houston: I risultati con il dettaglio del Day 5

Challenger Houston CH | Cemento | $162.480 – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

Match Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Tennys Sandgren vs [15] Michael Redlicki



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Christopher O’Connell OR [11] Adrian Menendez-Maceiras vs [14] Michael Mmoh OR [2] Bradley Klahn



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Tennys Sandgren OR [15] Michael Redlicki vs [12] Pedja Krstin OR [8] Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Sekou Bangoura / Govind Nanda vs [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar



Il match deve ancora iniziare

Match Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Marcos Giron vs [13] Jenson Brooksby



Il match deve ancora iniziare

2. Gonzalo Escobar OR [Q] Alexis Galarneau vs [16] Sekou Bangoura OR [3] Ivo Karlovic



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marcos Giron OR [13] Jenson Brooksby vs [9] Alexey Vatutin OR [5] Jason Jung



Il match deve ancora iniziare

Match Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [16] Sekou Bangoura vs [3] Ivo Karlovic



Il match deve ancora iniziare

2. [14] Michael Mmoh vs [2] Bradley Klahn



Il match deve ancora iniziare

3. [12] Pedja Krstin vs [8] Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jonathan Erlich / Santiago Gonzalez vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli vs [PR] Treat Huey / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

Match Court 6 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gonzalo Escobar vs [Q] Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Christopher O’Connell vs [11] Adrian Menendez-Maceiras



Il match deve ancora iniziare

3. [9] Alexey Vatutin vs [5] Jason Jung



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Nathan Pasha / Max Schnur vs [2] Luke Bambridge / Nathaniel Lammons



Il match deve ancora iniziare