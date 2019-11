ATP Finals: Lo scenario del gruppo di Rafael Nadal

Rafael Nadal ha vinto ieri nella seconda giornata del Gruppo Agassi alle ATP Finals salvando anche un match point contro Daniil Medvedev, ma è ancora in cattiva posizione nella lotta per le semifinali e non dipende più solo da lui per andare avanti nella competizione.

Lo spagnolo 33enne, numero uno al mondo, infatti dovrà vincere la sua partita di domani contro Stefanos Tsitsipas e questo potrebbe non essere sufficiente, poiché anche in questo scenario lo spagnolo avrà bisogno di Daniil Medvedev, che dovrà superare Alexander Zverev.

Il russo ha anche la possibilità di qualificarsi se vincesse in due set e Nadal perdesse contro il greco.