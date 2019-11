ATP Finals: Grande rimonta di Rafael Nadal. Sotto 1 a 5 nel terzo set annulla una palla match a Medvedev e vince la partita al tiebreak

Rafael Nadal compie una grande impresa nella seconda giornata del Gruppo Agassi alle ATP Finals.

Il maiorchino ha realizzato una rimonta che pareva ad un certo punto addirittura impensabile: sotto 5-1 nel terzo set e con un piede e mezzo fuori dalla corsa alle semifinali delle ATP Finals, il 33enne di Manacor ha annullato un match point prima di sconfiggere Daniil Medvedev con il risultato di 6-7 (3/7) 6-3 7-6 (7/4) in 2h46′ di gioco.

Perso il primo set al tie-break dopo essere andato avanti per 3/2, Nadal ha approfittato di un calo del suo avversario nel secondo per riequilibrare il punteggio. Nella frazione decisiva Medvedev ha però rialzato il suo livello e non ha praticamente sbagliato più nulla fino al 4-0, dimenticandosi però di chiudere la pratica. Così un po’ per caso, l’iberico è tornato nel match inanellando ben 5 game filati e completando l’incredibile rimonta al tie-break.

La partita punto per punto