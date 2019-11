Rafael Nadal dopo la sconfitta alle Finals: “Non ho avuto problemi agli addominali. Non ho sentito dolore. No, semplicemente Sascha ha giocato meglio di me”

Rafael Nadal : “Non ho avuto problemi agli addominali. Non ho sentito dolore. No, semplicemente Sascha ha giocato meglio di me. Niente di più. Possiamo cercare ragioni e scuse, ma in questo momento penso solo a come giocare meglio la prossima volta. Sapevamo dall’inizio che sarebbe stato complicato, visto che sono passati pochi giorni dall’infortunio, ma siamo qui per provarci.”

“Rimango positivo. E spero di essere competitivo. Cosa che per ora non sono stato. Sono deluso da questo, sapendo di non essere al 100% e di avere dei problemi con i colpi, avrei avuto bisogno di uno spirito diverso. Lui ha servito in maniera incredibile.

Leggere la prima, ma anche la seconda, è sempre molto complicato su queste superfici. Nessun dubbio su questo, su come sta giocando, su quanto è competitivo e poi con un break in avvio le cose sono sempre più facili per l’avversario”.