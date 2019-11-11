ITF Tokyo e Orlando: I Main Draw
ITF TOKYO(Jpn 100k cemento outdoor)
Shuai ZHANG [1] – Junri NAMIGATA
Xiaodi YOU – Q
Yuriko Lily MIYAZAKI (WC) – Q
Shilin XU – Nao HIBINO [5]
Tatjana MARIA [4] – Chanel SIMMONDS
Q – Fangzhou LIU
Mai MINOKOSHI (WC) – Yuuki TANAKA (WC)
Q – Xinyu WANG [8]
Jasmine PAOLINI [6] – Q
Haruka KAJI – Ayumi MORITA (WC)
Xinyun HAN – Dabin KIM
Natalija KOSTIC – Lin ZHU [3]
Kurumi NARA [7] – Su Jeong JANG
Ayano SHIMIZU – Na-Lae HAN
Q – Miharu IMANISHI
Yuki NAITO – Shuai PENG [2]
ITF ORLANDO(Usa 25k terra)
In attesa….
TAG: Tornei ITF
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit