Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Tokyo e Orlando: I Main Draw

11/11/2019 21:29 Nessun commento
Jasmine Paolini classe 1996
Jasmine Paolini classe 1996

ITF TOKYO(Jpn 100k cemento outdoor)
Shuai ZHANG CHN  [1] – Junri NAMIGATA JPN
Xiaodi YOU CHN – Q
Yuriko Lily MIYAZAKI JPN  (WC) – Q
Shilin XU CHN – Nao HIBINO JPN [5]

Tatjana MARIA GER  [4] – Chanel SIMMONDS RSA
Q – Fangzhou LIU CHN
Mai MINOKOSHI JPN  (WC) – Yuuki TANAKA JPN (WC)
Q – Xinyu WANG CHN [8]

Jasmine PAOLINI ITA  [6] – Q
Haruka KAJI JPN – Ayumi MORITA JPN (WC)
Xinyun HAN CHN – Dabin KIM KOR
Natalija KOSTIC SRB – Lin ZHU CHN [3]

Kurumi NARA JPN  [7] – Su Jeong JANG KOR
Ayano SHIMIZU JPN – Na-Lae HAN KOR
Q – Miharu IMANISHI JPN
Yuki NAITO JPN – Shuai PENG CHN [2]

ITF ORLANDO(Usa 25k terra)
In attesa….

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