Da Ortisei: Ocleppo e Musetti primi azzurri al secondo turno a Ortisei – Martedì alle ore 19.30 esordio per Sinner in doppio (con il programma di domani)

Julian Ocleppo è il primo azzurro a qualificarsi per il secondo turno allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Ha eliminato Andrea Arnaboldi per 6:2, 6:4, che lo precede di quasi cento posizioni nel ranking mondiale, e nella giornata di martedì affronterà il francese Elliot Benchetrit, numero 15 del torneo. Avanti anche Lorenzo Musetti, in tabellone grazie alla wild card della federazione. Il 17-enne di Carrara si è imposto con il punteggio di 6:4, 6:2 sul germanico Benjamin Hassan e ora sfiderà Gianluca Mager, la quarta testa di serie del torneo in Val Gardena, che aspetta con ansia l’esordio di Jannik Sinner. Il fresco campione dei Next Gen Finals di Milano, dove in finale ha dominato contro l’australiano Alex de Minuar (numero 18 del mondo), debutterà martedì sera non prima delle 19.30 in doppio al fianco di Lorenzo Ferri, un altro talento di 15 anni che si allena con lui alla Piatti Academy diBordighera. Giocheranno contro gli olandesi Sander Arends/David Pel, la coppia, che è seconda testa di serie del torneo.

Grande battaglia al primo turno tra Viktor Galovic, nei quarti a Ortisei due anni fa, e Teimuraz Gabashvili, già numero 43 del ranking ATP e semifinalista in Val Gardena nel 2013. La spunta il croato per 4:6, 7:6 (5) e 6:4 dopo oltre due ore di gioco. Galovic ora sfiderà Federico Gaio,

numero 8 del seeding. In mattinata avevano conquistato un posto in tabellone Francesco Forti e il bosniaco Aldin Setkic grazie alle vittorie su Marco Bortolotti e Petr Nouza.

Sono dodici i match del primo turno in programma nella giornata di lunedì. In serata scenderanno in campo anche i due giocatori locali Patric Prinoth e Erwin Tröbinger.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mirza Basic vs [WC] Enrico Dalla Valle

2. [Q] Francesco Forti vs Vaclav Safranek

3. [15] Elliot Benchetrit vs [Alt] Julian Ocleppo

4. [8] Federico Gaio vs Viktor Galovic (non prima ore: 14:00)

5. Daniel Masur vs [3] Salvatore Caruso

6. Luca Vanni vs [16/WC] Filippo Baldi

7. [WC] Lorenzo Ferri / Jannik Sinner vs [2] Sander Arends / David Pel (non prima ore: 19:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guilherme Clezar vs Uladzimir Ignatik

2. Maxime Hamou vs [Q] Aldin Setkic

3. Jan Choinski vs [9] Oscar Otte

4. [PR] Maximilian Neuchrist vs [5] Peter Gojowczyk

5. Gian Marco Moroni / Bernabe Zapata Miralles vs Sergio Martos Gornes / Scott Puodziunas (non prima ore: 14:30)

6. [12] Maxime Cressy vs Baptiste Crepatte

7. [4] Gianluca Mager vs [WC] Lorenzo Musetti