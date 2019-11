L’incredibile episodio avvenuto nel torneo di Las Vegas (VIDEO)

Un fatto accaduto nella serata di ieri a Las Vegas,dove si sta disputando un torneo da 60k dollari.

Erano in campo Katherine Sebov e Alycia Parks, match di secondo turno vinto dalla canadese Sebov per 60 76(9) sull’americana Parks, che nel turno precedente aveva eliminato una certa Kirsten Flipkens. Sebov esulta sull’errore dell’avversaria, Parks lancia la racchetta a terra senza esagerare in segno di delusione e, nel momento di stringere la mano alla rete, la situazione degenera (purtroppo non si è ben capito che si siano dette le due alla rete o cosa sia successo durante la stretta di mano, sta di fatto che l’arbitro stava già facendo da paciere invitando Parks a tranquillizarsi).

Sebov giunge alla sua panchina e arriva Parks come una furia, cercando di spintonare la sua avversaria ma viene bloccata dal giudice di sedia e da un giudice di linea. Ma non è finita qui: la parte più esilarante (se ne dobbiamo trovare una) arriva da questo signore con una T-shirt rossa (presumbilmente il padre/coach di Parks) che, nel tentativo di entrare in campo, cade rovinosamente e successivamente inizia a sbraitare come un matto. Attendiamo nuovi sviluppi su questa vicenda.

Un Grazie a Dizzo