Jannik Sinner dopo la qualificazioni alle semifinali delle Next Gen: “Forse però non mi aspettavo di essere già in semifinale dopo le prime due partite”

Jannik Sinner : “È stato un match molto rapido, veloce. Non importa, anche giovedì scenderò in campo per vincere”.

Devo ringraziarli i tifosi perché sono sempre fantastici in questi giorni con me, è molto emozionante giocare qua, quindi… cerchiamo di vincere anche domani”.

Qui tutto va più veloce per via del format e a volte anche un pizzico di fortuna può far andare le partite in modo più rapido. E poi arrivo da un momento della stagione in cui la fiducia non mi manca. Forse però non mi aspettavo di essere già in semifinale dopo le prime due partite, soprattutto perché nel girone siamo quattro giocatori del tutto diversi quindi tutto si complica”.

“Di giorno in giorno migliorano le sensazioni, ci si abitua alle condizioni, si prende confidenza con le palline. Sono felice di come sto giocando, e poi guardate che nel secondo set, contro Ymer, non era così scontata… Mikael ha avuto le sue chance e su un paio di palle tutto poteva complicarsi e allungarsi”.

In pratica ogni volta che arrivi sul 40 pari te ne devi giocare uno. Però io ho servito bene, come ho fatto anche contro Tiafoe. Adesso c’è un altro match importante da giocare, senza guardare troppo avanti”.