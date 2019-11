ATP Finals 2019 – Londra: Il programma di Domenica 10 Ottobre e Lunedì 11 Ottobre. Domenica l’esordio di Matteo Berrettini

SCHEDULE – Domenica, 10 NOVEMBER 2019

CENTRE COURT start 13:00 italiane

[4] R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR) vs [5] R. Klaasen (RSA) / M. Venus (NZL)

Not Before 3:00 pm

[2] N. Djokovic (SRB) vs [8] M. Berrettini

Not Before 7:00 pm

[2] L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) vs [8] I. Dodig (CRO) / F. Polasek (SVK)

Not Before 9:00 pm

[3] R. Federer (SUI) vs [5] D. Thiem (AUT)

SCHEDULE – Lunedì, 11 NOVEMBER 2019

CENTRE COURT start 13:00 noon

[3] K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER) vs [6] J. Rojer (NED) / H. Tecau (ROU)

Not Before 3:00 pm

[4] D. Medvedev (RUS) vs [6] S. Tsitsipas (GRE)

Not Before 7:00 pm

[1] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL) vs [7] P. Herbert (FRA) / N. Mahut (FRA)

Not Before 9:00 pm

[1] R. Nadal (ESP) vs [7] A. Zverev (GER)