Ranking ITF Under 18: come cambieranno le classifiche femminili dopo l’uscita delle 2001

E’ ormai volta al termine la stagione dei grandi tornei a livello Under 18, dunque è già arrivato il momento di guardare verso il 2020: ad uscire dal ranking giovanile, per sopraggiunti limiti d’età, saranno tutte le giocatrici nate nel 2001. Alla luce di tutto questo, LiveTennis.it fornisce quella che sarà la nuova Top-10 internazionale (pochissime variazioni, out le statunitensi Navarro e Black e la colombiana Osorio Serrano) e la nuova Top-10 delle tenniste italiane (al momento solo Delai e Ziodato sicure della Top-100, Pigato e Sacco fuori di poco).

TOP-10 FEMMINILE (ALL’USCITA DELLE 2001):

1. Diane Parry (FRA) 2791.25 punti – anno 2002

2. Daria Snigur (UKR) 2348.75 – anno 2002

3. Leylah Annie Fernandez (CAN) 2080.00 – anno 2002

4. Alexa Noel (USA) 1800.00 – anno 2002

5. Kamilla Bartone (LAT) 1640.00 – anno 2002

6. Qinwen Zheng (CHN) 1541.25 – anno 2002

7. Natsumi Kawaguchi (JPN) 1510.00 – anno 2002

8. Elsa Jacquemot (FRA) 1487.50 – anno 2003

9. Clara Tauson (DEN) 1298.75 – anno 2002

10. Alexandra Eala (PHI) 1245.00 – anno 2005

TOP-10 FEMMINILE ITALIANE (ALL’USCITA DELLE 2001):

63. Melania Delai (ITA) 550.00 – anno 2002

76. Sara Ziodato (ITA) 495.25 – anno 2002

102. Lisa Pigato (ITA) 396.25 – anno 2003

113. Federica Sacco (ITA) 365.00 – anno 2002

150. Eleonora Alvisi (ITA) 300.50 – anno 2003

152. Matilde Mariani (ITA) 299.25 – anno 2002

171. Arianna Zucchini (ITA) 264.50 – anno 2003

177. Sofia Rocchetti (ITA) 258.50 – anno 2002

181. Beatrice Ricci (ITA) 249.75 – anno 2003

206. Alessandra Simone (ITA) 230.00 – anno 2003