Next Gen ATP Finals Italia: Giulio Zeppieri sarà la riserva

Giulio Zeppieri si è assicurato il ruolo di riserva (alternate) per le prossime Atp Next Gen Finals (dal 5 al 9 novembre all’Allianz Cloud).

Nella finale del torneo per i migliori under 21 italiani, andata in scena sul veloce indoor dello Sporting Milano 3 di Basiglio, il 18enne mancino di Latina, secondo favorito del tabellone, ha sconfitto per 4-1 4-3(3) (5)3-4 1-4 4-1, dopo quasi due ore di lotta, Enrico Dalla Valle, quarta testa di serie.