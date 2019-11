Claudia Giovine vince il torneo ITF di Ortisei

Claudia Giovine si è aggiudicata sabato ad Ortisei il torneo ITF Raiffeisen, dotato di 15.000 dollari di montepremi. La 29enne brindisina ha battuto in finale, dopo un’ora e 33 minuti di gioco, la qualificata tedesca in rimonta per 4-6, 6-1, 6-1, festeggiando così il suo 12° successo nel circuito.

Giovine, attuale numero 438 del mondo e testa di serie numero 1 ad Ortisei, nei quarti di finale ha eliminato la gardenese Verena Hofer. Ieri l’azzurra ha perso con la russa Maria Marfutina la finale del doppio contro le ceche Klara Hajkova/Aneta Laboutkova. Oggi la Giovine si è però affermata nel singolare, battendo in finale la sorpresa di questa settimana, Anja Wildgruber. A partire meglio è stata però proprio la 17enne tedesca, che ha vinto il primo set per 6-4. Poi dominio azzurro, con la Giovine che ha chiuso la seconda frazione di gioco sul 6-1. Anche nel terzo set l’italiana, cugina dell’ex stella azzurra Flavia Penetta, è scappato subito sul 4-1. Poco dopo, sempre su servizio della Wildgruber, la Giovine ha sfruttato il suo primo match point per il 6-1 finale.

Anche la sua avversaria Anja Wildgruber ha giocato una grandissima settimana in Val Gardena. La 17enne di Monaco di Baviera, partita dalle qualificazioni, ha raggiunto ad Ortisei per la seconda volta in carriera una finale ITF. Come già un mese fa ad Antalya, la tedesca si è però dovuta arrendere in finale.

Tutti i vincitori del torneo ITF di Ortisei dal 2015 al 2019

(tra parentesi il piazzamento nel ranking WTA)

Albo d’oro singolare

2015 Georgia Brescia (ITA/389) – Kathinka von Deichmann (LIE/412) 6:4, 4:6, 6:3

2016 Laura-Ioana Andrei (ROU/669) – Deborah Chiesa (ITA/481) 6:2, 6:7(5), 6:4

2017 Federica Di Sarra (ITA/659) – Alina Silich (RUS/457) 6:1, 6:3

2018 Simona Waltert (SVI/584) – Joanna Garland (TPE/860) 6:4, 6:2

2019 Claudia Giovine (ITA/438) – Anja Wildgruber (GER) 4:6, 6:1, 6:1

Albo d’oro doppio

2015 Deborah Chiesa (ITA)/Adrijana Lekaj (CRO) – Chiara Grimm (SVI)/Nina Stadler (SUI) 6:1, 6:3

2016 Laura-Ioana Andrei (ROU)/Sarah-Rebecca Sekulic (GER) – Palkina Ulukan (KGZ)/Anna-Giulia Remondina (ITA) 6:2, 6:3

2017 Helene Scholsen (BEL)/Alina Silich (RUS) – Alena Formina (RUS)/Ekaterina Kazioniva (RUS) 6:3, 7:5

2018 Veronika Erjavec (SLO)/Kristina Novak (SLO) – Verena Hofer (ITA)/Simona Waltert (SVI) 6:4, 7:5

2019 Klara Hajkova/Aneta Laboutkova (CZE) – Claudia Giovine (ITA)/Maria Marfutina (RUS) 6:3, 3:6, 10:7