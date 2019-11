Serena Williams e il ritiro: “Mi ritirerò quando si ritirerà Roger Federer’

Quattro sconfitte filate in una finale di Slam, quelle rimediate negli ultimi due Wimbledon e negli ultimi due US Open, non hanno levato la voglia di combattere a Serena Williams. Regina del tennis femminile, la statunitense ha infatti ammesso di sentirsi ancora la numero uno e di vedere davanti a sé un futuro sul campo. Da atleta.

Amo il mio lavoro e quando sono in campo sento di essere ancora la migliore – ha graffiato Serenona – Comunque, ho intenzione di giocare almeno fino a quando non si ritirerà Roger Federer. Gli atleti oggi vanno ormai avanti a giocare fino ai 40 anni; e questo è qualcosa che fino a 10-20 anni fa era impensabile. Ora abbiamo a disposizione tecnologie avanzate per curare al meglio il nostro colpo. Per lavorare al meglio. E io, mai stata la più talentuosa o la più alta, ho sempre lavorato con grandissimo impegno».