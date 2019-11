Qualificazioni Next Gen Italia: Oggi si giocano le Semifinali

Next Gen ATP Finals Milano

Questo il programma delle Semifinali del torneo di Qualificazione per accedere al posto di riserva nelle Next Gen ATP Finals che riguarda i giocatori nati dal 1998 in poi.

Semifinali (Oggi ore 15)

Zeppieri – Musetti

Dalla Valle – Moroni

L’evento si disputa con le regole introdotte due anni fa dall’Atp per le Next Gen Finals: match 3 set su 5 con parziali a 4 game ed eventuale tie-break sul 3-3, ‘killer point sul 40-40, palleggio di riscaldamento ridotto da 5 a 4 minuti. La superficie sarà la stessa utilizzata per il torneo principale.