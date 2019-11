Wta Finals: Finale tra Barty e Svitolina

Belinda Bencic (WTA 7) è stata costretta all’abbandono durante la semifinale delle WTA Finals a causa di un problema alla schiena e alla gamba destra. La 22enne sangallese ha dovuto dare forfait sul 7-5 3-6 1-4 della semifinale dopo aver dato un saggio della sua classe e cercato di stringere i denti fino alla fine.

Ad approfittarne Elina Svitolina (8), che potrà così tentare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nell’atto conclusivo in cui sfiderà Ashleigh Barty (1) vittoriosa su Karolina Pliskova (2) in tre set 4-6 6-2 6-3. L’elvetica è stata l’unica avversaria in grado di rubare un set all’ucraina nel corso del torneo, conquistando la prima frazione dopo il medical timeout preso sul 6-5 della prima frazione. Nel secondo e terzo set ha provato a tenere gli scambi in modo da sforzare il meno possibile la parte dolorante, ma alla fine ha dovuto arrendersi.

Wta Finals Finals | Indoor | $6.000.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs [7] Samantha Stosur / Shuai Zhang



2. [7] Belinda Bencic vs [8] Elina Svitolina (non prima ore: 11:30)



3. [1] Ashleigh Barty vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 13:00)



4. [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs [2] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova